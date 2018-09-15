Atletico Madrid puanı son dakikada kurtadı

İspanya La Liga 5. haftasında Atletico Madrid, evinde Eibar ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Atletico Madrid ve Eibar, karşılaşmanın ilk yarısında gol bulamazken, Atletico'dan Koke ve Godin, Eibar'dan Charles, sarı kart gördü. İkinci yarıda, dakikalar 87'yi gösterdiğinde Eibar, Sergi Enrich ile golü buldu ve skoru 1-0'a getirdi.

Atletico Madrid ise 90+4'te Borja Gelces'in ayağından bulduğu golle skoru 1-1'e getirdi ve bu gol maçın sonucunu belirledi.

Atletico Madrid gelecek hafta deplasmanda Getafe ile karşı karşıya gelecek. Eibar ise evinde Leganes'i konuk edecek.