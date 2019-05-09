Atletico Madrid'de Filipe Luis karmaşası

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, bu sezon şimdiye kadar 875 bin TL kazandı. Çakır'ın kazancının sezon sonuna kadar 1 milyon TL'yi bulması bekleniyor.

Merkez Hakem Kurulu'nun yeni sistemi belli oldu. Bundan sonra erkeklerin fiziksel testlerini geçen kadın hakemler de Süper Lig'de görev yapabilecek.

Cenk Tosun'un son transfer taksidini ödemeyen Everton, siyah-beyazlı ekibe 5 milyon euroluk alacak yerine G.Saray'a kiraladığı Onyekuru'yu teklif etti.

Gelecek sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Ersun Yanal, ilk olarak Emre Kılınç, Çağlar Söyüncü, İrfan Can Kahveci ve Mehmet Özcan'ın alınmasını istedi.

Devre arasında Galatasaray'dan Antalyaspor'a transfer olan Tarık Çamdal, Akdeniz ekibinde hiç forma giyemedi ve sezon sonunda gönderilecek.

İtalyan ekibi Fiorentina, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Elif Elmas için sarı-lacivertli takıma 11 milyon euro teklifte bulundu.

1 Ajax'ın peri masalı son buldu Juventus'u, Real Madrid'i, Bayern Munich'i eleyerek Yarı Final'e kalan Ajax, Tottenham karşısında yenilerek final biletini elinden kaçırdı, ancak bu seneki performansları ile gönüllerin şampiyonu oldu

2 Tottenham'dan tarihi zafer: Ajax'ı geriden gelip elediler Şampiyonlar Ligi Yarı Final son maçında Ajax kendi evinde İngiliz temsilcisi Tottenham'ı ağırladı. Tarihi maçta Tottenham geriden gelerek galibiyeti aldı, finale adını yazdırdı.

3 Ersun Yanal ilk transfer listesini yönetime verdi Gelecek sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Ersun Yanal, ilk olarak Emre Kılınç, Çağlar Söyüncü, İrfan Can Kahveci ve Mehmet Özcan'ın alınmasını istedi.

4 Cüneyt Çakır'ın yıllık kazancı FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, bu sezon şimdiye kadar 875 bin TL kazandı. Çakır'ın kazancının sezon sonuna kadar 1 milyon TL'yi bulması bekleniyor.

5 Yeni MHK sistemi Merkez Hakem Kurulu'nun yeni sistemi belli oldu. Bundan sonra erkeklerin fiziksel testlerini geçen kadın hakemler de Süper Lig'de görev yapabilecek.

6 Antalyaspor, Tarık Çamdal'ı gönderiyor Devre arasında Galatasaray'dan Antalyaspor'a transfer olan Tarık Çamdal, Akdeniz ekibinde hiç forma giyemedi ve sezon sonunda gönderilecek.

7 Ajaxlı futbolcular maçta oruç açtı Ajax'ın Müslüman futbolcuları Hakim Ziyech ile Noussair Mazraoui, Tottenham maçının 24. dakikasında saha kenarına gelerek oruçlarını açtı.

8 Fatih Terim 5.2 milyon TL'yi bağışladı Fatih Terim, TFF'den aldığı 5.2 milyon TL'lik tazminatı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladı.

9 Mustafa Pektemek sezon sonu ayrılıyor Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mustafa Pektemek'le yollarını ayırıyor.