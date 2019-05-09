Atletico Madrid'de Filipe Luis karmaşası

La Liga ekibi Atletico Madrid'in Brezilyalı savunmacısı Filipe Luis'in sezon sonunda sözleşmesi sona ererken, işler karışık bir hal aldı.
İspanyol medyasında yer alan habere göre Atleticolu yetkilier Luis'in sözleşmesini yenilemeye sıcak bakmıyor.
Buna rağmen 33 yaşındaki sol bek, kalmak istediğini dile getirdi.
"KALMAM KULÜBE BAĞLI"
Filipe Luis, konu ile ilgili basına yaptığı açıklamada, "Burada devam etmek istiyorum ancak bu kulübümün elinde. Kalan maçların tadını çıkartıyorum ve umarım yönetimi kalmam konusunda ikna edebilirim." dedi.