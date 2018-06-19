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Atletico Madrid'den 3 imza

Atletico Madrid, Griezmann'la birlikte Lucas Hernandez'in sözleşmelerini uzattı. İspanyol ekibi Monaco'dan Thomas Lemar'ı da renklerine kattı.

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Barcelona ile ismi sıkça anılan Antoine Griezmann, Atletico Madrid ile sözleşme uzattı.

Kulüp oyuncunun sözleşme fesih bedelini 100 milyon euroya çıkarırken, halihazırdaki sözleşmesine 1 yıl daha eklenen 27 yaşındaki oyuncu 2013 yılı sonuna kadar takımda kalacak.

LEMAR DA AÇIKLANDI

Hernandez'le de 2024 yılına kadar sözleşme imzalanırken, Fransız oyuncunun mevcut sözleşmesine 2 yıl daha eklendi. Kulüp ayrıca, Monaco'nun kanat oyuncusu Thomas Lemar ile ön sözleşme imzalandığını açıkladı. Atletico, 22 yaşındaki oyuncuyu sağlık kontrolünden geçirdikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak.

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