Atletico Madrid'den 3 imza

Barcelona ile ismi sıkça anılan Antoine Griezmann, Atletico Madrid ile sözleşme uzattı.

Kulüp oyuncunun sözleşme fesih bedelini 100 milyon euroya çıkarırken, halihazırdaki sözleşmesine 1 yıl daha eklenen 27 yaşındaki oyuncu 2013 yılı sonuna kadar takımda kalacak.

LEMAR DA AÇIKLANDI

Hernandez'le de 2024 yılına kadar sözleşme imzalanırken, Fransız oyuncunun mevcut sözleşmesine 2 yıl daha eklendi. Kulüp ayrıca, Monaco'nun kanat oyuncusu Thomas Lemar ile ön sözleşme imzalandığını açıkladı. Atletico, 22 yaşındaki oyuncuyu sağlık kontrolünden geçirdikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak.