Atletico Madrid'den Felix için 120 milyon euro

Benfica'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve geleceğin yıldızlarından biri olarak gösterilen Joao Felix için devreye Athletico Madrid girdi.

FELİX, ATLETİCO'YLA ANLAŞTI

Satın alma opsiyonu 120 milyon euro olan oyuncuyu İspanyol ekibinin renklerine bağlamak üzere olduğu iddia edildi. Madrid ekibinin, Barcelona'ya gitmesi beklenen ve Katalan ekibinin sözleşme fesih bedelini ödeyeceği Antoine Griezmann'ın yerine düşündüğü oyuncunun transferini kısa bir süre sonra duyuracağı kaydedildi.

Transfer gerçekleştiği takdirde Portekizli, Athletico Madrid tarihinin en pahalı oyuncusu olacak. Başkent ekibi geçen sezon başında Monaco'dan Thomas Lemar'ı 72 milyon euroya renklerine katmış ve kulüp tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirmişti. İngiltere Premier ligi ekiplerinden Manchester City ve Manchester United ile de anılan 19 yaşındaki oyuncunun da Atletico Madrid ile anlaştığı bildirildi.

İspanyol basınında bu yönde haberler çıktı; ancak Benfica sadece oyuncunun sözleşme fesih bedelinin 120 milyon Euro olduğunu hatırlatmakla yetindi. Benfica ile geçen sezon 43 maça çıkan Joao Felix, 20 gol attı 11 de asist yaptı.