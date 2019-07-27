Atletico Madrid'den Real Madrid'e gol yağmuru

Dünyanın önde gelen futbol kulüplerinin katıldığı hazırlık turnuvası 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda, Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.
DİEGO COSTA'DAN GOL ŞOV
Her iki takımın da bir önceki rakiplerini penaltılarla geçtiği turun ardından oynanan maçta Diego Costa, golleriyle adeta şov yaptı.
Karşılaşmada Atletico Madrid'in golleri Diego Costa (1', 28', 45P, 51'), Joao Felix (8'), Angel Correa'dan (19') ve Vitolo'dan (71')geldi.
Real Madrid'in tek golü ise Nacho (59'), Benzema(85') ve Javier Hernandez Carrera'dan(89') geldi.
İKİ TAKIM DA 10 KİŞİ KALDI
Real Madridli Dani Carvajal ile Atletico Madrid adına 4 gole imza atan Diego Costa, ikili mücadelede birbirlerine yönelik sert tavırları nedeniyle 65. dakikada kırmızı kartla atıldı.
Karşılaşmayı Atletico Madrid 7-3 kazandı.