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Ibrahimovic hat-trick yaptı

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126 milyon euroluk golcü Joao Felix sakatlandı

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1 Atletico Madrid'den Real Madrid'e gol yağmuru Bu yıl 7. kez düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Real Madrid, Atletico Madrid karşısında adeta darmadağın oldu.

2 Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas İstanbul'da Siyah beyazlı kulübün Barcelona'dan transfer ettiği Brezilyalı oyuncu Douglas Pereira dos Santos, İstanbul'a geldi.

3 Freiburg Kayseri'ye 9 gol attı Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan sonra Kayserispor da, bir Alman temsilcisiyle karşılaştığı müsabakadan istediği sonucu alamadı.

4 Diego Ribas'ın ayağı kırıldı Emelec ile Flamengo arasında oynanan Libertadores Kupası maçında Diego Ribas'ın ayağı kırıldı.

5 Elif Elmas: Kendimi harika hissediyorum Fenerbahçe'nin 16 milyon euroya Napoli'ye sattığı Elif Elmas, "Dünyanın en büyük kulüplerinden birine geldim." dedi.

6 Beşiktaş'a Hollandalı stoper Beşiktaş, Championship ekiplerinden Stoke City'nin deneyimli stoperi Bruno Martins Indi için görüşmelere başladı.

7 Douglas: Beşiktaş'ı seçtiğim için mutluyum Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas, şampiyonluk için siyah-beyazlı ekibi tercih ettiğini söyledi.

8 Galatasaray, Diagne transferinde sona geldi Galatasaray'ın golcüsü Diagne, takımdan ayrılıyor. Senegalli forvetin menajeri, oyuncunun transfer olacağını açıkladı.

9 Dursun Özbek'in ortağı G.Saray'a haciz gönderdi Galatasaray'ın eski başkanı Dursun Özbek'in iş ortağı ve avukatı olan Salih Çelen, sarı-kırmızılı kulübe 8 milyon TL'lik haciz gönderdi.