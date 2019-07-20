Atletico Madrid'in alternatifi Eriksen

Yaz transfer döneminin flaş kulübü Atletico Madrid orta saha arayışlarını sürdürüyor. James Rodriguez için girişimlerde bulunan Atletico, olumsuz bir senaryoya karşı alternatif olarak Tottenham'ın yıldızı Christian Eriksen'i düşünüyor.

RODRİGUEZ OLMAZSA ERİKSEN

AS'ta yer alan habere göre, Londra ekibinden bir temsilci, 60-70 milyon Euro'luk transfer ücreti düşünülen Danimarkalı yıldız için Atletico Madrid'in CEO'su Miguel Angel Gil ile bir araya geldi. Sözleşmesi 2020 yılında sona erecek olan Eriksen, takımının Singapur kampında çalışmalarını sürdüyor.

Geçtiğimiz günlerde Tottenham Menajeri Mauricio Pochettino, 27 yaşındaki yıldız için, "Umarım Eriksen takımda kalır. Ancak biliyorsunuz ki, kendisine çok fazla ilgi var. Kalmasını isterim ama neler olacağını bilmiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Eriksen geçtiğimiz sezon Tottenham formasıyla çıktığı 51 maçta 10 gol ve 15 asist üretmişti.