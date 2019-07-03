Atletico tarihinin en pahalı savunmacısı Felipe oldu

Atletico Madrid, kulüp tarihinin en pahalı defans oyuncusu transferini gerçekleştirdi.

Geçen sezonu İspanya Ligi 2.'si olarak tamamlayan Madrid ekibi, Porto'nun 30 yaşındaki stoperi Felipe Monteiro'nun bonservisine 20 milyon euro ödedi. Mayıs ayında anlaştığı Brezilyalı ismi resmen açıklayan Atletico Madrid, Felipe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

3 YILLIK İMZA

Takımdan ayrılan Filipe Luis, Lucas Hernandez, Juanfran ve Godin'in ardından defansı güçlendirmek isteyen Atletico, daha önce Chelsea'den Filipe Luis'i 16 milyon euroya geri alarak bu mevkideki rekorunu kırmıştı.

Diego'nun ekibi Sime Vrsaljko'yu da aynı bonservis bedeliyde kadrosuna katmıştı. Stefan Savic için 12 milyon euro ödeyen Atletico, PSV Eindhoven'dan Santiago Arias'ı geçen yaz 11 milyon euroya renklerine katmıştı. Atletico'dun en çok bonservis ücreti ödediği ilk 10'daki diğer isimler arasında Guilherme Siqueira, John Heitinga, Diego Godin ve Silvio da yer almıştı.

Brezilya'nın Corinthians Kulübünden 2016 yazında 2 milyon euro karşılığında Porto'ya transfer olan 30 yaşındaki futbolcu, son 3 sezondaki performansıyla Avrupa'nın büyük kulüpleri tarafından takibe alınmış ismi birara Real Madrid ile de anılmıştı.