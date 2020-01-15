Atletico ve PSG Cavani için masada

Mundo Deportivo'nun haberine göre; 14 Ocak Salı günü Atletico Madrid Başkanı Miguel Angel Gil Marin'in, Paris'e uçtuğu ve burada PSG'nin sahibi Nasser El-Khelaifi ile Cavani'nin transferi için görüştüğü iddiası ortaya atıldı.

ATLETİCO'DA ÖNCELİK CAVANİ

Cavani'nin ocak ayında takıma katılması için Başkan Gil Marin'in bizzat teklif yapacağı ve forvet transferini bekleyen Atletico'nun transfer rotasının da buna göre belirleneceği öne sürüldü.

Cavani'nin Atletico Madrid ile prensipte anlaştığı, ancak PSG'nin oyuncuyu bırakmayı kesinlikle düşünmediği haberleri uzun süredir gündemi meşgul ediyordu.

Şimdi her iki takımın taraftarları da Cavani konusunda iki başkanın görüşmesinden çıkacak sonucu merakla bekliyor.