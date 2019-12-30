Atletico'da Cavani olmazsa alternatifi Alcacer

Devre arasında forvet transferi yapmasına kesin gözüyle bakılan Atletico Madrid'de, Cavani'nin alternatifi de belli oldu.

Uruguaylı oyuncunun PSG'den ayrılmasının çok maliyetli olması ve Fransız kulübünün Cavani'yi bırakmak istememesi üzerine Atletico'nun, alternatif planın hazırlandığı ileri sürüldü.

B PLANI ALCACER

Marca'nın haberinde Dortmund'un İspanyol golcüsü Paco Alcacer'in Atletico tarafından B planı olarak düşünüldüğü belirtildi.

Alcacer'in transferinin yaklaşık 30 milyon euroya bitebileceğini belirten İspanyol basını, PSG'nin transferi engellemeye çalışması sebebiyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek Cavani'nin transferini erteleyebilir.

Morata ile İspanya Milli Takımı'nda da oynayan Alcacer, bu sezon Dortmund'da oynadığı 15 maçta 7 gol kaydetmişti.