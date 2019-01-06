Atletico'da Godin'in geleceği tartışılıyor

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'in formasını giyen Diego Godin, takımı ile olan kontratının son 6 ayına girdi ve yeni sözleşme imzalamadığı takdirde sezon sonunda bonservis bedeli olmaksızın başka bir takıma imza atabilecek.

Bu konu hakkında yorum yapan Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, "Kulüp de oyuncu da en iyi çözüm için arayış içerisinde. Kulüp ve Godin benim bu konu hakkında ne düşündüğümü biliyor. Eğer sonunda bizimle devam ederse bu onun ve takım için en iyi seçenek olduğu için olacaktır." diyerek

INTER VE UNİTED İDDİASI

Godin'in takımdan ayrılabileceğinin sinyallerini verdi. Geçtiğimiz günlerde İtalyan basınında çıkan haberlerde Uruguaylı stoperin İtalya Serie A ekiplerinden Inter ile anlaştığı ve sezon sonunda iki yıllık imzaların atılacağı iddia edilmişti. Ayrıca, savunma hattına takviye yapması beklenen İngiltere Premier League ekibi Manchester United'ın da oyuncuyla ilgilendiği öne sürüldü. 2010'da Villarreal'den transfer olduğu Atletico Madrid'de tam 368 maça çıkan 32 yaşındaki stoper, Uruguay Milli Takımı ile de 124 maça çıktı.