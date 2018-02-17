Atletizmde 10 madalya

23. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye, toplam 10 madalya elde etti. İstanbul Ataköy'deki Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Atletizm Salonu'nda düzenlenen ve 17 ülkeden 238 atletin katıldığı şampiyonada Türkiye, erkeklerde 2 altın, 3 gümüş, kadınlarda ise 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazandı.

Erkeklerde Emre Zafer Barnes, 60 metre yarışında 6.62, Batuhan Buğra Eruygun ise 60 metre engellide 7.91'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Yavuz Can 400 metre yarışında 47.59, Levent Ateş ise 1500 metrede 3.53.26'lık süresiyle gümüş madalyaya uzandı.

Erkekler 4x400 metre bayrak yarışında ise Fahri Arsoy, Enis Ünsal, İlyas Çanakçı ve Abdullah Tütünci'den oluşan milliler, 3.13.44'lük dereceyle ikinci sırada yer aldı. Kadınlarda Mizgin Ay 60 metrede 7.38'lik derecesiyle altın madalya elde etti.

Özlem Kaya 1500 metrede 4.22.48 ile gümüş, Aslı Arık ise 800 metrede 2.07.55'lik derecesiyle bronz madalya kazandı. Sırıkla atlamada mücadele eden Buse Arıkazan ise 4,10'luk derecesiyle bronz madalya elde etti. Kadınlar 4x400 metre bayrak yarışında Meryem Kemeç, Yaren Açar, Seray Şentürk ve Berfe Sancak'tan oluşan ay-yıldızlılar, 3.51.98'lik dereceyle ikinci sırada yer aldı.

REKORLAR KIRILDI

Şampiyonada 60 metre yarışını kazanan atletler Emre Zafer Barnes ve Mizgin Ay ile 60 metre engellide Batuhan Buğra Eruygun Türkiye rekoru kırdılar. Emre Zafer Barnes ve Batuhan Eruygun büyüklerde Türkiye rekoruna imza atarken Mizgin Ay kendisine ait 20 yaş altı salon rekorunu geliştirdi.

Öte yandan, Emre Zafer Barnes derecesiyle aynı zamanda Dünya Salon Atletizm Şampiyonası barajını geçti.