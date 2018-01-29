Aubameyang adım adım Arsenal'e

İngiliz yayın kurumu BBC, Londra ekibinin transferi 60 milyon sterlin karşılığında gerçekleştirmeye çok yakın olduğunu yazdı.
KADRO DIŞI BIRAKILDI
BBC bununla birlikte; Dortmund'un Gabonlu golcüye alternatif birini bulana dek transferin resmiyet kazanmayacaği bilgisini paylaştı. Disiplinsiz davranışları gerekçe gösterilerek Borussia Dortmund'un Wolfsburg ve Hertha Berlin ile oynadığı maçlar öncesinde kadro dışı bırakılan Aubameyang, sarı siyahlı ekibin hafta sonunda Freiburg ile oynadığı mücadelede görev almıştı.