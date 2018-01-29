Aubameyang adım adım Arsenal'e

Ali Koç: Mali yapımız kötü olduğu için erken aday oldum

Beşiktaş'ın yeni transferi Vagner Love, gerçek adıyla Vagner Silva de Souza. Kendisine Love (aşk) lakabının nasıl takıldığını anlattı.

Bundesliga takımlarından Stuttgart, Türk teknik direktör Tayfun Korkut ile 2019 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'de geride kalan 19 haftanın 12'sinde ilk 11 oynayan Valbuena, geçtiğimiz sezon da Lyon'da benzer bir tablo yaşamıştı.

Başakşehirli Adebayor, Karabükspor'a attığı golden sonra asker selamı verdi. Yıldız futbolcu maçtan sonra yaptığı açıklamada "Ülkenin askerlerine bu şekilde saygımı göstermek istedim."dedi.

1 Ndiaye Stoke City yolcusu Ndiaye'nin 16 milyon euro artı 1 milyon euroluk bonus karşılığında Stoke City'ye transfer olacağı öğrenildi.

2 Messi Ronaldo'nun frikik rekorunu kırdı Serbest vuruştan Alaves ağlarını sarsan Lionel Messi, 2003-2004 sezonundan beri La Liga'da en çok frikik golü atan isim oldu.

3 Vagner Love İstanbul'da Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı golcü futbolcu Vagner Love, imza için İstanbul'a geldi.

4 Aykut Kocaman: Valbuena topu alıp yatan çocuklar gibi Valbuena'nın futbolu çok sevdiğini ifade eden Aykut Kocaman, "Topu alıp yatan çocuklar vardır ya hani, futbolu o kadar severler, Valbuena buna tipik bir örnek" dedi.

5 Volkan'a son dakikada izin çıkmadı Trabzonspor maçının son dakikasında ileri çıkıp gol atmak isteyen Volkan Demirel'e Aykut Kocaman engel oldu.

6 Yunus Mallı'dan Hannover 96'ya nefis gol Bundesliga'da Wolfsburg forması giyen Yunus Mallı, Hannover 96'ya attığı harika golle takımına 3 puanı getirdi.

7 Rıdvan Dilmen: Elif Elmas aynı bana benziyor Rıdvan Dilmen, Trabzon deplasmanında ilk kez Fenerbahçe forması giyen Elif Elmas için, "Benim orta saha versiyonum" yorumunda bulundu.

8 Aminu: Galatasaray'a hayır denilmez Galatasaray'ın forvet alternatifleri arasında yer alan Osmanlıspor forması giyen Aminu, "Büyük takımda oynamaya hazırım" dedi.

9 Vagner Love isminin hikayesini anlattı Beşiktaş'ın yeni transferi Vagner Love, gerçek adıyla Vagner Silva de Souza. Kendisine Love (aşk) lakabının nasıl takıldığını anlattı.