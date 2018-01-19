Aubameyang Hertha Berlin maçında da yok

Disiplinsiz tavırlarından dolayı 2017'nin Kasım ayından itibaren kadroya alınmayan Aubameyang, Hertha Berlin ile oynanacak maçın kadrosuna da alınmadı.

AUBAMEYANG'IN CEZA DEVAM EDİYOR

Borussia Dortmund’un sportif direktörü Michael Zorc, yaptığı açıklamada, disiplinsiz tavırları nedeniyle kadro dışı kalan Aubameyang'ın cezasının sürdüğünü ve Hertha Berlin maçının kadrosuna dahil edilmediğini söyledi.

Pierre-Emerick Aubameyang'ın antrenmanlarına Dortmund’da devam edeceğini belirten Zorc, "Futbolcumuzun kafasında başka sorunlar olduğunu ve Berlin’deki maça odaklanmadığını düşünüyoruz." diye konuştu.