Aubameyang'a 70 milyon euroluk teklif

Çin basını, Guangzhou Evergrande'nin Gabonlu oyuncu için Dortmund'a 70 milyon euroluk teklif yaptığını yazdı. Borussia Dortmund formasıyla attığı gollerle Avrupa'nın dev kulüplerinin transfer listesine giren Pierre-Emerick Aubameyang'ın ismi son dönemde Çin Süper Ligi temsilcileriyle anılıyor.

AUBAMEYANG'A YILLIK 18 MİLYON EURO

Çin basınında yer alan haberlerde, 28 yaşındaki golcünün transferi için Guangzhou Evergrande ve Beijing Guoan'ın önemli mesafe katettiği iddia ediliyor. Haberde, Gabonlu golcünün bonservisi için Guangzhou Evergrande'nin Borussia Dortmund'a 70 milyon euro önerdiği, Aubameyang'a ise yıllık net 18 milyon euro teklif edileceği öne sürüldü. Beijing Guoan'ın ise bu transfer için yaklaşık iki aydır Alman kulübüyle temas halinde olduğu ifade ediliyor.

Bu sezon çıktığı 23 resmi maçta 21 gole imza atan Pierre-Emerick Aubameyang ile Avrupa'da ismi en fazla geçen kulüp ise Real Madrid. Gol yollarındaki etkisiz performansıyla eleştirilerin hedefi olan Karim Benzema'nın yerine Eflatun-Beyazlıların Aubameyang'ı kadrosuna katacağı, Avrupa'daki birçok yayın organı tarafından manşetlere taşınmıştı.