Aubameyang'ın gönlü Barcelona'da

Premier Lig'de ilk 12 hafta itibariyle beklentilerin altında kalan Arsenal'de sürpriz bir sorun ortaya çıktı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Aubameyang, Barcelona'da oynamak istediği için Arsenal'den ayrılmayı planlıyor.



Haberde; Gabonlu golcünün, yeni sözleşme teklifini reddettiği ve ayrılık isteğini kulüp yönetimine bildirdiği kaydedildi.



Barcelona'nın da Luis Suarez'in ilerleyen yaşı sebebiyle Aubameyang ile ilgilendiği ve devre arasında harekete geçebileceği belirtildi.



Arsenal ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki santrfor, Premier Lig ekibinde 79 maçta 50 gol attı ve 12 asist yaptı.