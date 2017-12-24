Aubameyang'tan Atletico Madrid mesajı

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un yıldız forveti Pierre-Emerick Aubameyang, Atletico Madrid'e mesaj gönderdi.

GRİEZMANN'IN YERİNE GELEBİLİR

Devre arasında Atletico Madrid'e gidebileceğini ima eden Aubameyang, "Devre arasında her şey olabilir. Atletico Madrid'in Griezmann'ın yerine oyuncu aradığını herkes biliyor. Eğer Griezmann ayrılırsa her şey olabilir" ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞME YENİLEMEDİM

Borussia Dortmund ile sözleşme yenilemediğini vurgulayan Gabonlu forvet, "Dortmund ile sözleşme yenilemedim. Bu haberler doğru değil. Transfer döneminde her şey olabilir" şeklinde konuştu.