Auckland City şampiyon ilan edildi

Koronavirüs şampiyon belirledi...
Yeni Zelanda Futbol Federasyonu, koronavirüs salgını nedeniyle ligin erken sonlandırdığını ve lider Auckland City'yi şampiyon ilan ettiğini duyurdu.
3 PUAN FARK VARDI
Açıklamada, ligde 37 puanla lider durumdaki Auckland City'nin şampiyon ilan edildiği ve gelecek sezon en yakın takipçisi (3 puan gerisinde) Team Wellington takımı ile Okyanusya Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandığı belirtildi.
Kararın hükümet yetkilileri, sağlık uzmanları ve ligdeki kulüplerin temsilcileriyle yapılan görüşmelerin ardından alındığı aktarıldı.
VİRÜSE YAKALANANLARIN SAYISI 20'YE ÇIKTI
Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yurt dışından gelen 8 kişide koronavirüs tespit edilmesiyle ülkede virüse yakalananların sayısının 20'ye çıktığı ifade edildi.