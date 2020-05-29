Aurelio: Evime döndüm

2003-2008 yılları arasında giydiği Fenerbahçe formasıyla önemli başarılara imza atan Mehmet Aurelio, kulüp kanalına özel açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe’ye döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen Aurelio; dönüş hikayesini anlattı.

''EVİME DÖNDÜĞÜM İÇİN MUTLUYUM''

Karşılaştığı atmosferle ilgili konuşan Aurelio, “Ortam mükemmel. Teknik ekip ve oyuncular bana çok destek oluyorlar, hepsine teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum, sosyal medyadan çok fazla mesaj gönderiyorlar. Evime döndüğüm için mutluyum. Eski zamanda yaşadığımız mutlulukları tekrar yaşayacağız.” dedi.

''F.BAHÇE, KARİYERİMDE EN MUTLU OLDUĞUM KULÜP''

Geri dönüş hikayesini ise Aurelio, “Gerçekten benim için çok önemi bir gelişmeydi. 2003 senesinde Fenerbahçe’ye geldim ve burada 5 sezon geçirdim. Burada çok mutluydum. Fenerbahçe, benim bugüne kadar en mutlu olduğum benim için en önemli kulüp. Hala kalbimde yaşadığım mutlulukları, şampiyonlukları ve güzel anları her zaman sakladım. Şimdi buraya geri dönmek nasip oldu. Benim için büyük mutluluk. Çok çalışıp eski mutluluklara tekrar kavuşmak istiyoruz.” sözleriyle anlattı.