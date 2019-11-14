NBA'de gecenin maçı, Houston Rockets ile Los Angeles Clippers arasında oynandı.
Ev sahibi Rockets'in rakibini 102-93 mağlup ettiği maçta Austin Rivers'ın, Clippers koçu olan babasının atılmasını istemesi günün olayı oldu. Rockets'in bitime 1.31 kala 96-88 önde götürdüğü anda Los Angeles Clippers Koçu Doc Rivers, bir pozisyona itirazı nedeniyle teknik faul aldı.
BABASININ ATILMASINI İSTEDİ
Devamında Doc Rivers'ın tepkileri daha da artarken; Houston forması giyen oğlu Austin Rivers, hakemlerden babasının atılmasına neden olacak teknik faul işareti yaptı.
Austin Rivers babasını oyundan attırdı - İZLE
Hakemlerden gelen ikinci teknik faulle Doc Rivers, soyunma odasına gönderildi. Maç sonrası bir tweet atan Austin Rivers, "Şükran Günü bayağı garip olacak..." dedi.
JAMES HARDEN'DAN 47 SAYI
Seyircisi önünde kazanan Houston Rockets'ta James Harden; 47 sayı, 6 ribaund, 7 asist, Russell Westbrook 17 sayı, 2 ribaund, 3 asist, Clint Capela 12 sayı, 20 ribaundla oynadı. Clippers'ta ise Kawhi Leonard 28 sayı, 12 ribaund, 7 asist, Lou Williams ise 20 sayı üretti.