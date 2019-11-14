1 Trabzonspor, Nascimento Silva'nın peşinde Bu sezon bir maç hariç tüm karşılaşmalarda gol yiyen Trabzonspor, savunmaya takviye yapmak için çalışmalara başladı. Transfer listesinin ilk sırasında Nascimento Silva yer alıyor.

2 Deniz Ateş Bitnel hakeme saldırdı Olaylı G.Saray-Trabzonspor maçı sonrası lisansı askıya alınan, daha sonra da il hakemliğine kadar düşürülen Deniz Ateş Bitnel, futbolcu olarak görev yaptığı maçta hakeme saldırdı.

3 Austin Rivers babasını oyundan attırdı Houston Rockets'ın Los Angeles Clippers'ı 102- 93 mağlup ettiği maçta, Austin Rivers'ın, Clippers koçu olan babasının oyundan atılmasını istemesi günün olayı oldu.

4 Vedat Muriç'in sakatlığı ne durumda Sakatlığı nedeniyle Kosova Milli Takımı'nın aday kadrosundan çıkarılan Vedat Muriç'in, grade 2 bilek burkulması yaşadığı öğrenildi.

5 Başakşehir, Arda ile yollarını ayırıyor Başakşehir, Barcelona'dan kiralanan ancak bir türlü beklentileri karşılayamayan Arda Turan'ın sözleşmesini devre arasında feshetme kararı aldı.

6 Türkiye-İzlanda maçının muhtemel 11'leri A Milli Takımımız, bu akşam sahasında İzlanda'yı konuk edecek. Milliler, rakibiyle berabere bile kalsa EURO 2020'ye gitmeyi garantileyecek.

7 Mustafa Cengiz: Seçimden kaçacak değilim Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, gündemlerinde seçim olmamasına rağmen, mahkemeden çıkacak karara da saygı göstereceklerini belirtti.

8 FIFA'dan Arsene Wenger'e görev Fransız teknik direktör Arsene Wenger, FIFA'nın global futbol gelişimi bölümünün başkanlığına atandı.

9 GS TV reklam arasında YouTube yayınını açık unuttu Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in katıldığı programda, reklam arasına gidildiği sırada YouTube kanalında yayını devam ederken, Cengiz ve yayın ekibi arasındaki konuşmalar ilginç anlara neden oldu.