Hasan Uysal av köpeği karşılığında transfer oldu

Türkiye'nin çeşitli takımlarında hem profesyonel, hem de amatör takımlarda yıllarca futbol oynayan Hasan Uysal, Kütahya'da amatör kümede mücadele eden Muratlıspor Kulübü'ne transfer oldu.
Orhanelili futbolcu maaş yerine sadece av köpeği aldı.
"BU TEKLİF BENİ TEKRAR FUTBOLA DÖNDÜRDÜ"
Son 10 yıldır kesintisiz Orhanelispor'da mücadele ettiğini ve av merakı yüzünden futbolu bıraktığını dile getiren Hasan Uysal, "Av merakım yüzünden 10 yıldır severek formasını giydiğim Orhanelispor'da futbolu bırakmıştım. Muratlıspor yöneticilerinin cazip teklifi karşısında tekrar futbola dönmeye karar verdim" dedi.