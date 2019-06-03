Avcı Beşiktaş'a, Buruk Başakşehir'e imza atıyor

Süper Lig'de yeni sezon öncesi teknik direktör hamleleri tüm hızıyla devam ediyor.

AYNI GÜN ÇİFTE İMZA

Abdullah Avcı'nın Beşiktaş ile anlaşmasının ardındanl Başakşehir, Çaykur Rizespor ile yollarını ayıran Okan Buruk ile anlaşmaya vardı. Futbolculuk kariyerini o dönemki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da noktalayan Okan Buruk, 9 yıl sonra teknik direktör olarak geri dönüyor.

Başakşehir Kulübü, 45 yaşındaki teknik adamı 10 Haziran Pazartesi günü basına tanıtacak. Aynı gün, Beşiktaş Kulübü de Abdullah Avcı için imza töreni düzenleyecek. Başakşehir'in başına geçecek olan Okan Buruk daha önce Çaykur Rizespor, Akhisarspor, Göztepe, Sivasspor, Gaziantepspor ve Elazığspor'da görev yaptı.