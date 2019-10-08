Avcı, Ljajic'in performansından memnun değil

Beşiktaş'ta Alanyaspor maçında kazanılan 3 puanını mutluluğu yaşanırken, Adem Ljajic'le Abdullah Avcı arasında bir kriz olduğunu öğrenildi.

AVCI ELEŞTİRDİ, LJAJIC BOZULDU

Geçen sezon Torino'dan kiralanan Sırp futbolcu, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelmiş, yaz transfer döneminde de 6.5 milyon euro ödenerek bonservisi alınmıştı.

Ancak deneyimli isim bu sezona çok kötü başladı. Oynadığı futbolla hayal kırıklığı yaratan Ljajic, son olarak Abdullah Avcı tarafından da eleştirildi.

Alanyaspor maçının devre arasında oyundan alınan 28 yaşındaki orta saha, Avcı'nın bu kararına çok kızdı. Mücadele sonrası açık açık eleştirilmesi sonrası ise hocasına küstü.

Avcı, Alanyaspor karşılaşması sonrası Ljajic için, "Adem Ljajic'in performansından ben de memnun değilim. Kendisiyle görüşüp performansından memnun olmadığımı, 5 maçta 4 sarı kart görmesinin doğru olmadığını söyledim" ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı ile Ljajic'in önümüzdeki günlerde özel bir görüşme daha yapacağı öğrenildi.