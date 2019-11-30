Avcı: Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacağız

Beşiktaş son dönemde yakaladığı çıkışla ligde iddialı konuma gelirken, Avrupa Ligi'nde de ilk kez kazandı. Slovan Bratislava mücadelesindeki oyun taraftarlardan da tam not aldı.

"SİZİNLE GURUR DUYUYORUM"

2-1 kazanılan Bratislava maçının özellikle son yarım saatlik diliminde rakibini boğan ve Avcı'nın istediği futbolu sahaya yansıtan siyah-beyazlıların şampiyonluğa olan inancı da arttı.

Bratislava karşılaşması sonrası soyunma odasında takımına seslenen Abdullah Avcı, şöyle konuştu: "Zor bir süreçten buralara geldik. Evet Avrupa'da yolumuza devam edemiyoruz ancak burada taraftarımız, camiamız ve ülkemiz adına güzel bir galibiyet aldık. Aynı zamanda yenilmeme serimizi de devam ettirdik. Oyunumuzu her geçen gün geliştiriyoruz. Güzel iş başardınız. Sizinle gurur duyuyorum. Bunu böyle üstüne koyarak devam ettirelim ve sezon sonunda şampiyonluğa ulaşan biz olalım."