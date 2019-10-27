Avcı-Terim gerginliği derbide de devam etti

Süper Lig'in 9. haftası Beşiktaş-Galatasaray derbisine sahne oldu.

Mücadele Umut Nayir'in attığı tek golle 1-0 sona erdi.

Derbide oynanan karşılaşma kadar saha dışı bir olay da maça damgasını vurdu.

Abdullah Avcı'nın Başakşehir'i çalıştırdığı dönemde oynanan Başakşehir-Galatasaray maçı sonrası yapılan karşılıklı açıklamalarla gerilen ortam bugün de devam etti.

MAÇ ÖNCESİ BİR ARAYA GELMEDİLER

Geçtiğimiz sezondan bu yana aralarında gerginlik olduğu bilinen Abdullah Avcı ile Fatih Terim maç öncesinde bir araya gelmedi.

Tenik adamlar, İki maç sonunda da birbirlerini tebrik etmeden soyunma odasına girdi.

"NASIL KARŞILANDIYSAM ÖYLE KARŞILADIM"

Abdullah Avcı, maç sonrası yaptığı açıklamalarda Fatih Terim'le aralarında yaşanan gerginliğin sorulması üzerine, "Galatasaray ile Beşiktaş oynadı bugün. Geçen sene orada nasıl karşılandıysam, bu sene de öyle karşıladım." şeklinde konuştu.