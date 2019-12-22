Avcı ve Yanal'ın derbi rakamları

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı konuk edeceği derbi öncesinde iki teknik adamın istatistikleri dikkat çekiyor.

Ersun Yanal ile Abdullah Avcı arasındaki rekabette 10. randevu bu akşam oynanacak. Yanal, Avcı'ya karşı 4'e 2 üstün durumda bulunuyor. İki teknik adamın çalıştırdığı takımlar daha önce 3 kez de berabere kaldı.

ERSUN YANAL'IN DERBİ KARNESİ KÖTÜ

Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin başında daha önce 8 kez derbi heyecanı yaşadı.

Galatasaray'la 5 kez karşılaşan Yanal, 2 mağlubiyet, 2 beraberlik 1 galibiyet elde etti. Deneyimli hocanın kariyerindeki tek derbi 3 puanı da bu oldu.

58 yaşındaki hoca, Beşiktaş'la ise 3 kez mücadele etti. Karşılaşmaların tamamı berabere sonuçlandı.

Abdullah Avcı ise Beşiktaş kariyerinde çıktığı tek derbi maçında Galatasaray'ı 1-0 yendi.

AVCI'NIN KADIKÖY KABUSU

Sezon başında Beşiktaş'ın hocası olan Abdullah Avcı, ilk kez Kadıköy'de derbi heyecanı yaşayacak.

Avcı, daha önce Başakşehir'in teknik adamı olarak Fenerbahçe'ye 11 kez rakip oldu. Başakşehir'in başında Kadıköy'de 10 Süper Lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası sınavı veren Avcı, bu karşılaşmaların 7'sini kaybetti, 3 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.