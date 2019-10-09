Avcı'dan Ljajic'e özel hayat uyarısı

Beşiktaş'ta son dönemin en çok tartışılan isimlerinden biri olan Adem Ljajic'e, Abdullah Avcı'da uyarı geldi.

Geçen sezonki performansını mumla aratan Sırp yıldız, bu yıl henüz bekleneni veremedi.

LJAJİC KIZAĞA ÇEKİLİYOR

Kötü oynadıkça agresifleşen Ljajic, gördüğü sarı kartlar sonrası Trabzonspor mücadelesinde takımını yalnız bırakmıştı. Bordo-mavili ekiple oynanan maçta forma giyemeyen 28 yaşındaki orta saha, Alanyaspor karşısında da döküldü.

Abdullah Avcı'nın devre arasında oyundan aldığı Ljajic'in, özel hayatına dikkat etmediği ve performans düşüklüğünde bu durumun etkisi olduğu ortaya çıktı.

Hem fiziksel hem de mental açıdan son derece kötü görüntü sergileyen Ljajic'le görüşen Abdullah Avcı, oyuncudan kendini bir an önce toplamasını istedi.

Ljajic'in yerine Alanyaspor maçının ikinci yarısında 10 numarada başarılı bir oyun ortaya koyan ve bir de gole imza atan Diaby'nin, Sırp futbolcu yerine gelecek maçlarda bu bölgede forma giyeceği belirtildi.