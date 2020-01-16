Avcı'nın galibiyetinden çok mağlubiyeti var

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 yenilen Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon 12. yenilgisini aldı.

Siyah-beyazlı ekip, sezon başında göreve getirilen Avcı yönetiminde bu sezonki resmi maçlarda daha çok yenilgi almaktan kurtulamadı. Avcı'nın teknik direktörlüğünde bu sezon 26. resmi karşılaşmasına çıkan Beşiktaş, bunların 12'sini mağlubiyetle tamamladı. Rakiplerine 11 kez üstünlük sağlayan siyah-beyazlı ekip, 3 maçta ise berabere kaldı.

LİGDE 5, AVRUPA'DA 5 YENİLGİ

Beşiktaş, Avcı'nın teknik direktörlüğünde Süper Lig'de 5 kez mağlup oldu. Demir Grup Sivasspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK maçlarını yenilgiyle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, 9 galibiyet ve 3 beraberlikle ilk yarıyı 30 puanla tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, Avcı'nın teknik direktörlüğünde Avrupa Ligi'nde büyük hayal kırıklığı yaşattı. Grup mücadelesinde başarısız bir görüntü ortaya koyan siyah-beyazlı ekip, 6 maçın 5'inden mağlup ayrıldı. Beşiktaş, Avrupa mücadelesini bu sezon sadece bir galibiyetle tamamladı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 maça çıkarken, bunların 2'sinde yenildi. Kupanın 5. turunda TFF 3. Lig ekiplerinden Anagold 24Erzincanspor ile eşleşen siyah-beyazlılar, ilk maçta rakibine 3-0 üstünlük sağladı.

Deplasmanda Anagold 24Erzincanspor'a 2-0 yenilen Beşiktaş, ilk maçtaki skorun avantajıyla tur atlamayı başardı. Beşiktaş, son 16 turu ilk maçında ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a deplasmanda 3-2 yenildi.

ATTIĞINDAN ÇOK YEDİ

Siyah-beyazlı ekip, Avcı'nın teknik direktörlüğünde, attığı golün daha fazlasını yedi. Bu sezonki 26 resmi karşılaşmada 38 gol bulan Beşiktaş, kalesinde 42 gol gördü.

Ligde fileleri 27 kez havalandıran siyah-beyazlılar, 22 gol yedi. Avrupa Ligi'nde sadece 6 gol atabilen Beşiktaş, rakiplerinin 15 golüne engel olamadı. Siyah-beyazlı takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise beşer gol attı ve yedi.