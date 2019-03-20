Avni Yıldırım'dan rövanş için WBC'ye itiraz

Profesyonel boks tarihinin en prestijli federasyonu olarak bilinen Dünya Boks Konseyi(WBC)'de ilk kez bir Türk boksör 23 Şubat 2019'da dünya şampiyonluğu maçına çıktı.

1991 Sivas doğumlu eski milli boksör Avni Yıldırım, dünya boksunun zirvesinde yer alabilmek için ABD'de gerçekleşen büyük organizasyonda sıkletinin (süperorta) eski şampiyonlarından, Amerikalı Anthony Dirrell karşısına çıktı.

Arena Boxing'in kurucusu ve Avni Yıldırım'ın menajeri Ahmet Öner'in organize ettiği maçta rakibine karşı harika bir performans sergileyen ve son raundlara doğru üstünlüğü de ele geçirmeye başlayan Avni Yıldırım, rakibinin "kaza eseri" kaşının açılmasıyla durdurulan maçta iki ABD'li hakemin rakip Anthony Dirrell lehine karar vermesi sonucunda 10. Raundda maç puanlarıyla mağlup ilan edildi.

Avni Yıldırım, menajeri Ahmet Öner ve Türk kamuoyu ile birlikte adaletsiz bir kararla mağlup ilan edildiğini düşünerek maçın hemen ardından WBC'nin merkezi Meksika'ya giderek WBC ile başkan nezdinde görüşüp, maç kararı ile ilgili resmi itirazlarını iletmiş ve rövanş/maçın tekrarlanması taleplerini kendilerine iletmişlerdir. Karşılıklı görüşmeler ve fikir alışverişlerinden sonra 25 Mart Pazartesi günü saat 11:00'da, Çırağan Kempinksi'de WBC başkanı Mauricio Sulaimán, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın da katılımıyla bir basın toplantısı düzenlenecektir.