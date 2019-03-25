Avni Yıldırım'ın maçı yeniden oynanacak

Avni Yıldırım'ın unvan maçını yeniden oynayacağını WBC Başkanı Mauricio Sulaiman düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı.

Çırağan Oteli'nde düzenlenen basın toplantısına Avni Yıldırım, Yıldırım'ın menajeri Ahmet Öner, WBC Başkanı Mauricio Sulaiman, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç katıldı.

WBC BAŞKANI: ADALET YERİNİ BULACAK

WBC Başkanı Mauricio Sulaiman maçın şanssız bir şekilde yarıda kesildiğini belirterek şunları kaydetti: "Avni şampiyon gibi dövüştü. Şanssız bir şekilde kaza ile açılmış kaş yarası yüzünden maç kesildi. Bitmemiş bir maçtı. Dirrell ile de gurur duyuyorum. İkisi de dünyada gördüğüm en güzel maçlardan birini sergiledi. Maçın ertesi günü Avni ve menajeri Meksika'ya yanıma geldiler. İkisine de adalet yerini bulacak diye söz verdim. Her şey anlaşıldı ve imzalar atıldı."

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"KEMERİ TÜRKİYE'YE GETİRECEĞİM"

Boksör Avni Yıldırım ise hak ettiği şampiyonluğun elinden alındığını vurgulayarak, "Son maçta talihsizlik yaşadık. Hak ettiğimiz şampiyonluk elimizden alındı. Tüm Türkiye üzüldü. Gerekli hamleleri, başvuruları, itirazları yaptık ve itiraz sonuçlandı. Şampiyonluk sadece ertelendi. O şampiyonluk mutlaka Türkiye'ye gelecek, kimse merak etmesin. Çalışmalaramıza aynı şekilde devam edeceğiz. Niyet hayır akıbet hayır. Verdiğim sözü tutacağım ve o kemeri Türkiye'ye getireceğim. Dünya'da Türk boksunun da var olduğunu gösterdik. Dünya 5'ten büyüktür." ifadelerini kullandı.

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Avni Yıldırım'ın menajeri Ahmet Öner ise, "Son maçta maalesef şanssız bir şekilde maç durduruldu. Avni öne geçerken 1 raunt kala maç kesildi. Şaibe olduğunu düşünerek WBC'ye itiraz ettik. WBC Başkanı'nın desteğiyle başvurumuz kabul edildi. Avni hakkını alacak." diye konuştu.