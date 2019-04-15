Avrupa basını: F.Bahçe Galatasaray'a darbe vurdu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi Avrupa basınında da gündem oldu. Dış basın, sarı-lacivertli ekibin ezeli rakibinin şampiyonluk umutlarına darbe vurduğunu yazdı.

2

Galatasaray Deniz Türüç'ü istiyor

Gelecek yıl için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Deniz Türüç için Kayserispor'a 2 milyon euroluk teklifte bulundu. Kayserispor ise bu teklife olumlu dönüş yaptı.