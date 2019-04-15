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Avrupa basını: F.Bahçe Galatasaray'a darbe vurdu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi Avrupa basınında da gündem oldu. Dış basın, sarı-lacivertli ekibin ezeli rakibinin şampiyonluk umutlarına darbe vurduğunu yazdı.

Avrupa basını: F.Bahçe Galatasaray'a darbe vurdu
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Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında 2 puan bıraktı ve Başakşehir'in kaybettiği haftada fırsat tepti. Derbi manşetlerine taşıyan Avrupa basını da sarı-kırmızılıların şampiyonluk yolunda yara aldığını yazdı.

"F.BAHÇE G.SARAY'IN UMUTLARINI SARSTI"

Fransız basınından L'Equipe, "Galatasaray şampiyonluk yarışında geri dönüş şansını kaybetti" şeklinde manşet attı. Gazete, sarı kırmızılıların Başakşehir'in kaybettiği haftada kazanamayarak fırsatı kaçırdığını belirtti.

Portekiz'in A Bola gazetesi ise, "Fenerbahçe şampiyonluk yolunda Galatasaray'a çelme taktı" diyerek derbinin sonucunu okuyucularına duyurdu.

İngiliz BBC derbiyle alakalı şu ifadelere yer verdi: "Fenerbahçe, 10 kişiyle Galatasaray'ın şampiyonluk umutlarını sarstı."

Hollanda basınından Voetbal derbideki hakem kararları nedeniyle Galatasaray cephesinin tepkisini öne çıkararak, "Galatasaray derbideki hakem kararlarına öfkeli" başlığını attı.

Fenerbahçeli Isla'yı öne çıkaran Şili basını, "Isla'lı Fenerbahçe, Galatasaray ile berabere kaldı." ifadelerini kullandı.

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