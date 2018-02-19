Avrupa basını Gomis'in oynamasını eleştirdi

Vazovagal senkop hastası olan ve aşırı stres durumunda bayılan Gomis, Kasımpaşa maçının 6. dakikasında kendini bir anda yere bıraktı. Fransız golcü kısa süreli baygınlık geçirse de oyuna devam etti ve 90 dakika sahada kaldı.

Gomis'in bayılmasını manşetlere taşıyan Avrupa basını, golcü oyuncunun oyuna devam etmesine izin verilmesini eleştirdi.

İşte Avrupa basınınde atılan manşetler;

The Sun: Büyük korku! Gomis, dün akşam maçta bir anda bayıldı. Fakat 32 yaşındaki yıldız sağlık ekipleri tarafından tedavi edildikten sonra inanılmaz şekilde oyuna geri dönmesine izin verildi. İki takım oyuncularını da korkutan olayın ardından asıl şaşılan durum ise nasıl olur da Gomis'in oyuna devam etmesine izin verildiği oldu.

Daily Mail: Eski Swanseali Gomis, maç sırasında bayıldı ama oyuna devam etmesine izin verildi.

Daily Mirror: Vasovagal senkobun nedeniyle daha önce de maç ve antrenmanlarda bayılan Gomis dün de sahada yığılıp kaldı. Asıl dikkat çeken ise Gomis'in 90 dakika oyunda kalmış olması.

Fox Sports: Daha önce de bir kaç kez bayılan Gomis, dün G.Saray formasıyla Kasımpaşa karşısında yine bilincini kaybedip yerde kaldı. Daha biraz sonra oyuna dönmesine izin verildi.

L'equipe: Daha önce de birkaç kez bayılan Gomis dün yine aynı sıkıntıyı yaşadı. Yıldız oyuncu ufak rahatsızlığının ardından oyuna geri döndü.