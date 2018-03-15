Avrupa basınında Beşiktaş-Bayern maçı yansımaları

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih'e karşı ilk maçı deplasmanda 5-0 kaybeden Beşiktaş, rakibini Vodafone Park'ta konuk etti. Beşiktaş, müsabakayı 3-1 kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
Beşiktaş, maç boyunca oynadığı iyi oyunla taraftarları tarafından alkış aldı. Mücadelenin ardından Avrupa basını eşleşmeyi manşetlerine taşıdı.
"CEHENNEM BAYERN'E İŞLEMEDİ"
İngiliz basını Bayern Münih'in kolay galibiyetini ön plana çıkarırken, Sky Sports "Beşiktaş karşısında Bayern Münih esintisi" başlığı attı. Guardian da turun toplamda 8-1'lik sonuçla tamamlanmasını ön plana çıkardı.
İspanyol basını ise Bayern Münih'in galibiyetini İspanyol futbolcu Tiago üzerinden okurlarına duyurdu ve 18. dakikada takımının ilk golünü atan Thiago Alcantara'nın 35. dakikada sakatlanması ön plana çıkarıldı.
Marca ise Beşiktaş'ın yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkarken Heynckes'in tecrübeli futbolcuları tercih etmesine değindi.
Bild'in internet sitesinde manşette bu maçın haberi varken, saha kenarındaki kediye dikkat çekildi ve Bayern Münih'in rahat galibiyeti ön plana çıkarılarak, "Bayern Münih mırıldayarak kazandı" denildi.
Bild, 'Havalı kedinin stadyum gösterisi' başlığının altında "Bayern, mırlayarak çeyrek finalde!, Boğaz'daki cehennem Bayern'e işlemedi." yazdı.