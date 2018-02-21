Avrupa basınından Cüneyt Çakır'a tam not

Barcelona’nın Chelsea deplasmanından 1-1’le döndüğü gecede Cüneyt Çakır geceye damga vuran isimlerden biri oldu.

75. dakikada Messi'nin attığı golü getiren pozisyonun başı bir hayli ilginçti.

SUAREZ PENALTI BEKLEDİ

Luis Suarez topla beraber rakip ceza sahasına daldı, Rudiger ile ikili mücadele sırasında kendini yere bırakan Uruguyalı’nın hareketine Çakır ikna olmadı.

Oyun devam ederken, Chelsea’de Christiansen bir anda pas hatası yapınca Iniesta’nın hamlesi ve asisti Messi’yi golle buluşturdu.

AVRUPA BASININDAN ÖVGÜ

Gol sevincinin ardından Çakır hemen Suarez’in yanına gidip, aldatmaya yönelik hareketi sarı kartla cezalandırdı. Cüneyt Çakır’ın bu hareketiyle Avrupa basınından övgü aldı.

Türk hakemin oyunun akışını bozmaması ve akabinde golün gelmesi geniş yankı uyandırdı.

Süper Lig'de yönettiği maçlarda sürekli hatalar yapan Çakır, Avrupa'da tam tersi bir performans gösteriyor.

Çakır, Chelsea-Barcelona maçındaki yönetimiyle, bir kez daha UEFA'nın gözüne girmeyi başardı.