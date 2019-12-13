Avrupa defterini kapatan Trabzonspor lige odaklandı

UEFA Avrupa Ligi macerasını İsviçre'nin Basel takımına 2-0 mağlup olduğu maçla tamamlayan Trabzonspor, Süper Lig'e odaklandı.
16 Aralık Pazartesi günü Denizlispor'u konuk edecek olan Karadeniz ekibi, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sosa, Nwakaeme, Sörloth, Sturridge, Pereira ve Obi Mikel gibi önemli yıldızlarını Basel’e getirmeyen Trabzonspor, söz konusu futbolculara Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde antrenman programı uyguladı.
NOVAK SEVİNCİ
Çekya Milli Takımı'na giden ve antrenmanda sakatlanan Filip Novak'ın Denizlispor maçında oynama ihtimalinin olması teknik heyeti sevindirdi.
Sağ alt baldır soleus adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncunun beklenenden kısa bir sürede tedaviye cevap vermesi zorlu Denizlispor maçı öncesi Ünal Karaman’ın elini güçlendirdi. Basel’e gitmeyen futbolcularla birlikte çalışan Novak’ın son durumu ise maç günü yapılacak olan son kontrollerden sonra netlik kazanacak.