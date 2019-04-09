Avrupa futbolunun ihtiyar delikanlıları

Avrupa'nın önde gelen liglerinde forma giyen 35 yaş ve üstü çok sayıda yıldız futbolcu, bu sezon ortaya koydukları performansla takımlarının skor yüküne büyük katkıda bulundu.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Werder Bremen'de forma giyen 40 yaşındaki Perulu futbolcu Claudio Pizarro, 2018-19 sezonunda ligde 3, Almanya Kupası'nda 2 kez rakip fileleri havalandırarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Kariyerinde uzun yıllar Bayern Münih forması da giyen Pizarro, ilerlemiş yaşına rağmen takımının Bundesliga'daki 21 maçında forma şansı buldu.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Chievo'da üst üste 18 sezondur forma giyen 39 yaşındaki Sergio Pellissier, takımı adına bu sezon 4 gol üretme başarısını gösterdi.

Serie A'da 751 dakika sahada kalan Pellissier, takımının Milan, Lazio, Inter ve Fiorentina ile oynadığı maçlarda gol atarken, 1-1 sona eren Lazio ile Inter maçlarından Chievo puanla ayrıldı.

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Athletic Bilbao'da oynayan 38 yaşındaki Aritz Aduriz, İspanya Kral Kupası'nda 4, 14 maçta forma giydiği ligde ise 2 gollük performans sergiledi.

La Liga takımlarından Real Betis'in 37 yaşındaki orta saha oyuncusu Joaquin, bu sezon tüm kulvarlarda 5 gol atarken, Barcelona'yı ligde 4-3 mağlup ettikleri mücadelede de takımının ikinci golünü kaydeden isim oldu.

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ve İtalyan ekibi Parma'da kariyerini sürdüren 37 yaşındaki Bruno Alves 28 maçta 3, İspanya'nın Getafe takımında oynayan 36 yaşındaki Jorge Molina 12, İskoç temsilcisi Glasgow Rangers'ın 36 yaşındaki futbolcusu Jermain Defoe de 6 gol kaydetti.

Quagliarella ikinci baharını yaşıyor

Dünyanın en golcü futbolcularından Portekizli Cristiano Ronaldo'nun da yer aldığı Serie A'da gol krallığı yarışında zirvede yer alan iki isimden biri, Sampdoria forması giyen 36 yaşındaki Fabio Quagliarella.

Kariyerinde Napoli ve Juventus formaları da giyen Quagliarella, Serie A'da tamamı ilk 11'de çıktığı 30 maçta 21 kez rakip fileleri havalandırarak büyük bir başarıya imza attı.

Bu sezon Juventus, Lazio ve Milan ağlarını da havalandıran İtalyan futbolcu, gol krallığı yarışında zirveyi Milan'ın 23 yaşındaki yıldızı Krzysztof Piatek ile paylaşıyor. Bu ikiliyi 20 golle Duvan Zapata, 19 golle Cristiano Ronaldo takip ediyor.

EURO 2020 elemelerinde İtalya'nın Liechtenstein'ı 6-0 yendiği maçta iki gol atan Fabio Quagliarella, milli takım tarihinin en yaşlı gol atan futbolcusu unvanını da ele geçirdi.

Beşiktaş'ta deneyim konuşuyor

Bu sezon Beşiktaş forması giyen 35 yaş üstü futbolcular Atiba Hutchinson, Pepe ve Ricardo Quaresma, tüm kulvarlarda toplam 11 gole imza attı.

Beşiktaş formasıyla ligde en fazla forma giyen yabancı futbolcu olan 36 yaşındaki Kanadalı Atiba Hutchinson, bu kulvarda 19 maçta 3 gol attı.

Ara transferde ülkesinin Porto takımına giden 36 yaşında savunma oyuncusu Pepe, ligde 3, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 gol kaydederken, Portekiz'de de şu ana kadar 2 gol atma başarısını gösterdi.

Bir başka Portekizli yıldız 35 yaşındaki Quaresma da bu sezon ligde ve Avrupa'da çıktığı toplam 29 maçta 3 gol attı.

Başakşehir'in 35'liklerinden 17 gol

Ligde Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir, 35 yaşındaki üç futbolcusuyla tüm kulvarlarda 17 gol buldu.

Kariyerinde Real Madrid, Manchester City ve Milan formalarını giyen Robinho, üçü Galatasaray ve Fenerbahçe'ye olmak üzere ligde 10 gole ulaştı.

Togolu Emmanuel Adebayor 4, Brezilyalı Marcio Mossoro da 3 golle takımının başarılı grafiğine katkıda bulundu.

Sivasspor'un Everton'dan renklerine bağladığı 35 yaşındaki Arouna Kone ise ligde ve kupada 10 kez rakip fileleri havalandırdı.

Van Persie Hollanda'da kendini buldu

Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde eleştirilerin hedefinde yer alan 35 yaşındaki Hollandalı futbolcu Robin van Persie, ilerleyen yaşına rağmen Feyenoord'da tüm kulvarlarda 17 gol üretti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i eleyerek çeyrek finale çıkan Ajax'ın 35 yaşındaki yıldızı Klaas-Jan Huntelaar, ligde ve kupada 16 gol kaydetti.

Almanya'nın Bayern Münih takımında forma giyen 36 yaşındaki Franck Ribery 5, İngiltere'nin Brighton Hove Albion ekibinde oynayan 35 yaşındaki Glenn Murray 13, Benfica'nın 35 yaşındaki Brezilyalı futbolcusu Jonas da 13 gol üretmeyi başardı.