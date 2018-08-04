Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda Türkiye üçüncü

53 kiloda mücadele eden Zeynep Yetgil finalde Azeri rakibi Tatyana Varansova'yı ilk devre biterken 10-0 sayı tuşuyla yenerek Avrupa şampiyonu oldu. 65 kiloda ise Aslı Demir, Macar rakibi Noemi Szabados'u 5-3 yenerek bronz madalya kazandı.

Böylece Türkiye genç kadınlarda 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu. Ülke sıralamasında ise 170 puanla Rusya 1'inci, 154 puanla Ukrayna 2'nci ve 128 puanla Türkiye 3'üncü oldu.

ERKEKLERDE 2 GÜREŞÇİMİZ FİNALDE

Erkeklerde ise 79 kiloda Ramazan Sarı, yarı finalde Ermeni Arman Avagyan'ı 7-5 yenerek finale kaldı. Sarı'nın finaldeki rakibi Moldovalı Adrian Grosul oldu. 97 kiloda Feyzullah Aktürk, yarı finalde Rus Alen Khubulov'i 7-2 yenerek finale yükseldi. Aktürk'ün altın madalya mücadelesindeki rakibi Avrupa üçüncüsü Gürcü Zuriko Urtasvili oldu.