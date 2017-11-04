Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda madalyalara devam

Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Tekvando Birliği tarafından Kıbrıs Rum Kesimi'nin Larnaka şehrinde düzenlenen ve 37 ülkeden 502 sporcunun mücadele ettiği organizasyonun üçüncü gününde, 5 sıklette 8 milli sporcu tatamiye çıktı.

Organizasyonda, erkekler +78 kiloda Emre Kutalmış Ateşli ve kadınlar 59 kiloda İkra Kayır Türkiye'ye madalya kazandıran sporcular oldu.

EMRE KUTALMIŞ AVRUPA ŞAMPİYONU

Erkekler +78 kiloda mücadele eden 17 yaşındaki milli sporcu Emre Kutalmış Ateşli, ilk turu maç yapmadan geçmesinin ardından ikinci turda Ukrayna'dan Andrei Garbar'ı, çeyrek finalde Hollanda'dan Bryan Zonderop'u, yarı finalde Rusya'dan Artur Baimatov'u ve finalde İngiltere'den Adrian Wagstaffe'ı mağlup ederek altın madalya kazandı.

İKRA KAYIR AVRUPA İKİNCİSİ

Kadınlar 59 kiloda tatamiye çıkan İkra Kayır, ilk turda Letonya'dan Lea Sesar, ikinci turda Rusya'dan Margarita Blizniakova, çeyrek finalde Çekya'dan Petra Stolbova, yarı finalde Sırbistan'dan Aleksandra Perisic'i mağlup etti. Finalde Hırvatistan'dan Nika Klepac'a mağlup olan milli sporcu, Avrupa ikincisi oldu.

Üçüncü gün yarışan milli sporculardan kadınlar 59 kiloda Ayşenur Özcan, erkekler 73 kiloda Hüseyin Berat Demircioğlu ve +78 kiloda Muhammed Emin Açıkgöz çeyrek finalde, yine erkekler +78 kiloda Berkant Kara, 51 kiloda Osman Türker Köse ve kadınlar 46 kiloda İklima Betül Karakuş ikinci turda şampiyonaya veda etti.

Türkiye, üçüncü günün ardından toplamda 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyaya ulaştı. Şampiyonanın dördüncü ve son gününde 5 sıklette 6 milli tekvandocu yarışacak. Erkekler 55 kiloda Ahmet Küskü, 68 kiloda Samet Erkovan, kadınlar 49 kiloda Saliha Küçüksolak, 63 kiloda Sena Nur Ertürk ve kadınlar +68 kiloda Esra Akbulak ile Beyza Basma madalya mücadelesi verecek.