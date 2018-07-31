Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda güzel başlangıç

Beylikdüzü Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası’nın bugünkü ilk gününde Paletli Yüzme Genç Milli Takımı üç madalyaya imza attı.
DÜNYA ŞAMPİYONU, AVRUPA'DA DA KAZANDI
Öğleden sonra yapılan suüstü monopalet ve çift palet final yarışlarında, 2017’de Rusya’da ilk dünya şampiyonluğunu kazanan Muhammed Emin Bay, 400 metre suüstü monopalette 3.07.65 dakikalık derecesiyle altın madalya aldı.
1 GÜMÜŞ, 1 BRONZ
Tuğcan Kaytar, 100 metre suüstü monopalette 36.83 saniyelik derecesiyle, Rus Egor Kacmashev’in ardından yarışı tamamlayarak gümüş madalya aldı. Aynı yarışta Onur Berke Kuyumcu ise 36.94 saniyede yarışı üçüncü tamamlayarak bronz madalya kazandı.
RUSLAR DÜNYA REKORU KIRDI
Erkeklerde Rus Aleksey Fedkin 100 metre suüstü çift palette 41.56 saniyelik derecesiyle yeni gençler yeni dünya rekorunun sahibi oldu. Bayanlarda 400 metre suüstü monopalette Rus Ekaterina Mikhailushkina 3.15.58 dakikalık derecesiyle gençler dünya rekorunu kırdı.
YARIŞLAR SÜRÜYOR
3 Ağustos Cuma günü sona erecek olan Avrupa Şampiyonası yarışlarında 17 ülkeden 94’ü bayan, 100’ü erkek 194 sporcu yarışacak. Yarışlar suüstü monopalet, çift palet, dip, tüp, bayrak yarışları ve açık su yarışları disiplinlerinde gerçekleştirilecek.