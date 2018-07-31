Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda güzel başlangıç

1 Beşiktaş'ın istediği Mignolet'te gelişme var Fabri'nin ardından kaleyi iyi bir isme emanet etmek isteyen Beşiktaş'ın transfer listesindeki Simon Mignolet, Liverpool'un Fransa'da yapacağı kamp kadrosuna alınmadı.

2 Fenerbahçe'nin Benfica maçı 11'i netleşti Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Benfica maçında oynatmayı düşündüğü ilk 11'i netleştirdi. Hollandalı çalıştırıcı takımdaki hücumcuları Benfica maçında sahaya sürecek.

3 Bursa Başkanı, Allano Lima ile Adriana Lima'yı karıştırdı Bursaspor Başkanı Ali Ay, yeni transfer Allano Lima ile Adriana Lima'yı karıştırdı.

4 F.Bahçe Acun Ilıcalı'dan FB TV'yle ilgili fikir aldı Acun Ilıcalı, 5 bin forma alıp dağıtacağını ve FB TV ile ilgili de çalışmalar yapabileceklerini söyledi.

5 Eski M.Unitedlı Anderson Adana Demirspor'da Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, bir dönem Premier Lig devi Manchester United'da da forma giyen Anderson Luís de Abreu Oliveira'yı transfer etti.

6 Fatih Terim Valbuena'yı istiyor Geçtiğimiz günlerde, "Büyük takımlar arasında oyuncu alış verişi olmalı" diyerek transfer sinyali veren Fatih Terim'in Valbuena'yı istediği ortaya çıktı.

7 Aziz Yıldırım: Borcun ana sebebi FETÖ Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin gerçek borcunun 429 milyon euro olduğunu açıkladı. Yıldırım, bu borcun ana nedeni olarak ise FETÖ'nün yaptığı 3 Temmuz kumpasını gösterdi.

8 Fenerbahçe'de hedef Bony Fenerbahçe, Swansea City forması giyen Wilfried Bony'yi transfer etmek için harekete geçti. İngiliz ekibiyle anlaşan sarı-lacivertliler oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

9 Cocu'nun genç futbolcularla ilgili raporu Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun, Elif Elmas, Barış Alıcı ve Yiğithan Güveli'yle ilgili yönetime olumlu rapor verdiği öğrenildi.