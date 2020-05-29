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Avrupa Kulüpler Birliği: Devler Ligi'ni İstanbul'dan alın

UEFA'ya başvuran Avrupa Kulüpler Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Şampiyonlar Ligi finalinin Türkiye'den alınıp, Almanya'ya verilmesi gerektiğini belirtti.

| Haber Merkezi
Avrupa Kulüpler Birliği: Devler Ligi'ni İstanbul'dan alın
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Alman lobisi, 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için çalışıyor...

Sky Sports'ta yer alan habere göre; Avrupa Kulüpler Birliği, Şampiyonlar Ligi yarı final ve final maçlarının Almanya'da oynanması için UEFA'ya başvuruda bulundu.

Türkiye'de koronavirüs salgınının hala belirsizliğini koruduğu ve bu nedenle Almanya'ya alınması gerektiği belirtildi.


"TÜM MAÇLAR ALMANYA'DA OYNANSIN"

Avrupa Kulüpler Birliği'nin, Bundesliga'nın sorunsuz başladığı ve devam ettiğini UEFA'ya ilettiği, 7-8 Ağustos'ta oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci tur rövanş maçlarının dahi Almanya'da tarafsız bir sahaya oynanması yönünde talepte bulunduğu vurgulandı.

UEFA'nın bu talepleri göz önünde bulundurduğu, ancak henüz bir yanıt vermediği bildirildi.


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