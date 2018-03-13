Avrupa Kulüpler Birliği PAOK'un üyeliğini askıya aldı

ECA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, futbol müsabakalarındaki düzeni ve spor camiasının birliğini korumak amacıyla PAOK'un Avrupa Kulüpler Birliğindeki üyeliğinin askıya alındığı belirtildi.
SAHAYA SİLAHLA GİRDİ HAKEM MAÇI ERTELEDİ
PAOK ile AEK takımları arasında 11 Mart Pazar günü Selanik'teki Toumba Stadı'nda oynanan mücadelede tartışmalı ofsayt kararı sebebiyle çıkan olaylar sırasında, PAOK Kulübü Başkanı Ivan Savvidis'in belindeki tabancayla sahaya girmesinin ardından maç hakem tarafından ertelenmişti.
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YUNAN LİGİ SÜRESİZ DURDURULDU
Daha sonra Yunanistan'da hükümet, ülkedeki en üst futbol organizasyonu Yunanistan Süper Lig'in süresiz durdurulmasına karar vermişti.