Avrupa kulüpleri Güven Yalçın'la ilgileniyor

Dorukhan Toköz'den sonra Beşiktaş'ın bir başka genç yıldızı daha Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

Sezon başında transfer edilen Güven Yalçın için haziran ayında kıyasıya bir rekabet yaşanması bekleniyor. Bu sezon golcü eksikliğinden dolayı Şenol Güneş'in son çare olarak başvurduğu 19 yaşındaki oyuncu ilk on birde forma giydiği ilk maçta Sivasspor filelerinin havalandırmış, ertesi hafta da Ankaragücü deplasmanında da gol atarak bir anda taraftarların yeni sevgilisi haline gelmişti.

AVRUPA KULÜPLERİNİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Babel'in ayrılığından sonra solda oluşan boşluğu başarıyla kapatan genç yıldız, Burak Yılmaz transferinden sonra iyice sol kanat oyuncusu olmuştu. Güven Yalçın'ın genç yaşta hücumun her iki bölgesinde de başarılı olması Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti.

Bundesliga ekiplerinden Leverkusen'in altyapısından Beşiktaş'a transfer olan 19 yaşındaki oyuncu için Almanya'nın Hoffenheim takımı devreye girmiş durumda. Mavi-beyazlı ekibin 31 yaşındaki teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın, Güven'i kadrosunda görmeyi çok istediği öğrenildi. Her iki ayağını da kullanabilen yetenekli oyuncuya İspanyol ve İtalyan kulüplerinin de ilgisi yüksek.

BEŞİKTAŞ SÖZ SAHİBİ

Güven Yalçın'ın menajeri Ahmet Düdük, Hoffenheim'ın yanı sıra İspanya ve İtalya'dan takımlarla transfer görüşmesi yaptığını belirtirken, bu konuda Beşiktaş'ın söz hakkının önemine dikkat çekti.

Sezon başında siyah-beyazlılara transfer olan Güven Yalçın'ın Beşiktaş'la 2022 yılı haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.