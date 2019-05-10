Avrupa kupalarına İngiliz takımları damga vurdu

Avrupa'nın 1 numaralı kupası olan Şampiyonlar Ligi'nin ardından Avrupa Ligi'nde de finalistler dün akşam belli oldu. 4 İngiliz takımı iki kupada finale çıkmayı başararak tarihi bir başarıyı gerçekleştirdi.

DEVLER LİGİ'NDE LİVERPOOL-TOTTENHAM FİNALİ

İki mucizevi yarı final maçının ardından Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu. İlk maçta Barcelona'ya 3-0 yenilen Liverpool, rövanşı sahasında 4-0 kazanarak ilk finalist oldu.

İlk maçta Ajax'a sahasında 1-0 yenilen Tottenham ise başarılması zor bir geri dönüşle Hollanda ekibini saf dışı bıraktı. Deplasmanda 2-0 geriye düşen İngiliz ekibi Moura'nın son saniye golüyle rakibini 3-2 yenerek finalde Liverpool'la eşleşti.

Şampiyonlar Ligi finali 1 Haziran 2019 Cumartesi TSİ 22.00'de başlayacak ve Atletico Madrid'in stadı olan Wanda Metropolitano'da oynanacak.

AVRUPA LİGİ'NE DE İNGİLİZ DAMGASI

UEFA Avrupa Ligi'nde dün gece oynanan yarı final maçlarının ardından finalister belli oldu.

Chelsea, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'u 1-1 biten iki karşılaşmanın ardından penaltı atışlarında 4-3 yenerek finale çıktı. Bir diğer eşleşmede ise Arsenal'la Valencia karşı karşıya geldi. İlk maçı evinde 3-1 kazanan Arsenal, deplasmanda da 4-2 ile galip geldi ve zorlanmadan finalist oldu.

Böylece Şampiyonlar Ligi'nin ardından Avrupa Ligi'inde de iki İngiliz takımı finale yükseldi.

Arsenal ile Chelsea'nin karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi finali 29 Mayıs 2019'da Bakü'de oynanacak.



