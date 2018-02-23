Avrupa Ligi eşleşmeleri belli oldu

Avrupa'nın 2 numaralı kupasında son 16 turu eşleşmeleri çekilen kuranın ardından belli oldu. Beşiktaş'ın grubundan üçüncü olarak Avrupa Ligi'nde kalan ve son 32'de Napoli'yi eleyen Leipzig, Rus ekibi Zenit'le eşleşti.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunun en zorlu kurası ise her daim Şampiyonlar Ligi'nde görmeye alışık olduğumuz Milan-Arsenal eşleşmesi oldu. Milli futbolcumuz Hakan
Kura çekimine göre eşleşmeler şu şekilde oldu:
Lazio - Dinamo Kiev
Leipzig - Zenit
Atletico Madrid - Lokomotiv Moskova
CSKA Moskova - Lyon
Marsilya - Athletic Bilbao
Sporting Lizbon- Plzen
Borussia Dortmund - Salzburg
Milan - Arsenal