Avrupa Ligi eşleşmeleri belli oldu

Avrupa'nın 2 numaralı kupasında son 16 turu eşleşmeleri çekilen kuranın ardından belli oldu. Beşiktaş'ın grubundan üçüncü olarak Avrupa Ligi'nde kalan ve son 32'de Napoli'yi eleyen Leipzig, Rus ekibi Zenit'le eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunun en zorlu kurası ise her daim Şampiyonlar Ligi'nde görmeye alışık olduğumuz Milan-Arsenal eşleşmesi oldu. Milli futbolcumuz Hakan

Kura çekimine göre eşleşmeler şu şekilde oldu:

Lazio - Dinamo Kiev

Leipzig - Zenit

Atletico Madrid - Lokomotiv Moskova

CSKA Moskova - Lyon

Marsilya - Athletic Bilbao

Sporting Lizbon- Plzen

Borussia Dortmund - Salzburg

Milan - Arsenal