Avrupa Ligi kadrosuna alınmadı ayrılmak istiyor

Fenerbahçe'nin 23 kişilik UEFA Avrupa Ligi kadrosuna alınmayan Soldado, menajerine kendisine kulüp bulması için talimat verdi.

FENERBAHÇE'DE MUTSUZ

Avrupa arenası oynayamayacağı için son derece mutsuz olan Soldado'yu, Cocu fizik olarak yetersiz buluyor. Slimani ve Frey'in transfer edilmesinden sonra oynama şansı da azalan İspanyol golcü sarı-lacivertli kulüpten ayrılmak istiyor.

Yaz transfer döneminde gelen teklifleri reddeden Soldado, Avrupa Ligi kadrosuna alınmayınca sarı-lacivertli ekipten ayrılma kararı aldı.

Takvim'in haberine göre, Cocu ve Comolli'yle görüşen Soldado'nun, "Verilen karar nedeniyle son derece mutsuzum. Geleceğimi yeniden gözden geçireceğim" diye konuştuğu öğrenildi. Soldado'nun ardından menajeri Alberto Toldra ile görüştüğü ve İstanbul'a çağırdığı belirtildi.

Soldado'nun menajerinin transferin devam ettiği Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde kulüp arıdığı öğrenildi.

