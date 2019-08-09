Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları

Trabzonspor, Çekya temsilcisi Sparta Prag ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.
Sırbistan ekibi Partizan'a konuk olan Yeni Malatyaspor, sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Sparta Prag'ı elemesi halinde Trabzonspor'un play-off turundaki rakibini belirleyecek eşleşmede Yunanistan'ın AEK takımı, deplasmanda Romanya ekibi Universitatea Craiova'yı 2-0 yendi.
MOLDE, ARİS'İ 3-0 YENDİ
Tur atlaması durumunda Yeni Malatyaspor'un play-off turunda karşılaşacağı takımın belirleneceği eşleşmede ise Norveç temsilcisi Molde, sahasında Yunanistan ekibi Aris'i 3-0 mağlup etti.
Play-off turuna yükselecek ekipler, 13-15 Ağustos tarihlerindeki rövanşların ardından belli olacak.