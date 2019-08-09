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Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu ilk ayağı, oynanan 32 maçla tamamlandı.

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Trabzonspor, Çekya temsilcisi Sparta Prag ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Sırbistan ekibi Partizan'a konuk olan Yeni Malatyaspor, sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Sparta Prag'ı elemesi halinde Trabzonspor'un play-off turundaki rakibini belirleyecek eşleşmede Yunanistan'ın AEK takımı, deplasmanda Romanya ekibi Universitatea Craiova'yı 2-0 yendi.

MOLDE, ARİS'İ 3-0 YENDİ

Tur atlaması durumunda Yeni Malatyaspor'un play-off turunda karşılaşacağı takımın belirleneceği eşleşmede ise Norveç temsilcisi Molde, sahasında Yunanistan ekibi Aris'i 3-0 mağlup etti.

Play-off turuna yükselecek ekipler, 13-15 Ağustos tarihlerindeki rövanşların ardından belli olacak.

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