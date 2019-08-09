Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları

1 Yeni Malatyaspor Avrupa Ligi'nde Partizan'a yenildi UEFA Avrupa Ligi 3. öneleme turu ilk maçında temsilcimiz Yeni Malatyaspor, konuk olduğu Sırbistan takımı Partizan'a 3-1 yenilerek tur ümidini zora soktu.

2 Pedro Rebocho Beşiktaş'ta Beşiktaş, Guingamp forması giyen 24 yaşındaki sol bek Pedro Rebocho'yu transfer etti.

3 Trabzonspor, Sparta Prag ile 2-2 berabere kaldı Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki ilk maçında Sparta Prag deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrıldı.

4 İngiltere'de transfer dönemi kapandı Yaz transfer dönemi İngiltere'de sona erdi. Böylece Diagne'nin Aston Villa'ya transfer olma ihtimali kalmadı. Cenk ise yeni sezonda da Everton'da top koşturacak.

5 Marcao, Fatih Terim'i çıldırttı Akhisarspor ile oynanan karşılaşmada yaptığı bireysel hatalar ve dağınık görüntüsüyle taraftarı sinirlendiren Marcao, Fatih Terim'i çileden çıkardı.

6 İran Başsavcısı: Kadınlar stada giremez İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, FIFA'nın İranlı kadınların stadyuma girmelerine izin verilmesi için yaptığı çağrıyı reddetti.

7 Beşiktaş Mirin'le yollarını ayırıyor Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan Isimat Mirin'in evini boşaltmaya başladığı öğrenildi. Fransız stoper Amiens ile görüşüyor.

8 Ersun Yanal, Luiz Gustavo'dan vazgeçmiyor Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, ön libero için Luiz Gustavo'dan başkasını düşünmediğini yönetime iletti.

9 Futbolda bazı oyun kuralları değişti IFAB, futbolda bazı oyun kurallarını değiştirdi. En dikkat çeken kural ise hakeme çarpan top gol olursa, gol geçersiz sayılacak. Ayrıca artık teknik direktörlere de sarı-kırmızı kart gösterilecek.