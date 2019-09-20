Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

Rıza Kayaalp: Her şey Türkiye için

1 Avcı'dan mağlubiyet özrü Kaybedilen Slovan Bratislava maçı sonrası konuşan Avcı, "Çok fazla değerlendirilecek bir şey yok" diyerek özür diledi.

2 Temsilcilerimiz Avrupa'da döküldü Devler Ligi'nde 1 Avrupa Ligi'nde 3 takımımız tamamladıkları ilk grup maçlarında iyi sonuçlar alamadı.

3 Karius'tan skandal hata Beşiktaş'ın Alman kalecisi Karius, Bratislava maçında yaptığı hatayla adeta rakibe gol ikram etti.

4 Trabzonspor, Getafe'den eli boş döndü UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, deplasmanda Getafe'ye 1-0 mağlup oldu.

5 Beşiktaş. Bratislava'dan 4 yedi Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne kötü başladı. Siyah-beyazlı ekip, büyük savunma hataları yaptığı maçta takım değeri sadece 11 milyon euro olan Slovan Bratislava'ya 4-2 yenildi.

6 Elneny, 3 maç ceza aldı Beşiktaş'ın Mısırlı oyuncusu Mohamed Elneny, Gazişehir Gaziantep maçında rakibine yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart görümüştü. PFDK, oyuncunun bu müdahale sonrası 3 maç ceza aldığını açıkladı.

7 Valbuena, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mathieu Valbuena, dün oynanan Tottenham mücadelesinde gösterdiği 1 gol 1 asistlik performansla haftanın 11'ine seçildi.

8 Fenerbahçe, Alanyaspor maçının tekrarı için başvurdu Fenerbahçe, Alanyaspor maçının 45+2. dakikadan itibaren yeniden oynatılması yönünde TFF'ye başvuruda bulunduğunu açıkladı.

9 Hasan Kartal: Vedat'ın satışından pay alacağız Ç.Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriç ile ilgili yaptığı açıklamada "Vedat'ın Avrupa'ya gitmesi bizi mutlu eder ama benim isteğim Fenerbahçe'de başarılı olması" dedi.