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Avrupa Ligi'nde son 16 eşleşmeşleri

UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu eşleşmeleri kura çekimi sonrası belli oldu.

Avrupa Ligi'nde son 16 eşleşmeşleri
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri belirlendi. Fenerbahçe'yi eleyen Zenit'in rakibi Villarreal olurken, Galatasaray'ı turnuva dışına iten Benfica ise Dinamo Zagreb'le eşleşti.

İŞTE EŞLEŞMELER

Chelsea - Dinamo Kiev
E.Frankfurt - Inter
Dinamo Zagreb - Benfica
Napoli - Salzburg
Valencia - Krasnodar
Sevilla - Slavia Prag
Arsenal - Rennes
Villarreal - Zenit

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda ilk maçlar 7 Mart, rövanşlar ise 14 mart tarihinde oynanacak. Tur atlayanlar adını çeyrek finale yazdıracak.

Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde final maçı bu yıl 29 Mayıs çarşamba günü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak.

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