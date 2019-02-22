Avrupa Ligi'nde son 16 eşleşmeşleri

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri belirlendi. Fenerbahçe'yi eleyen Zenit'in rakibi Villarreal olurken, Galatasaray'ı turnuva dışına iten Benfica ise Dinamo Zagreb'le eşleşti.
İŞTE EŞLEŞMELER
Chelsea - Dinamo Kiev
E.Frankfurt - Inter
Dinamo Zagreb - Benfica
Napoli - Salzburg
Valencia - Krasnodar
Sevilla - Slavia Prag
Arsenal - Rennes
Villarreal - Zenit
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda ilk maçlar 7 Mart, rövanşlar ise 14 mart tarihinde oynanacak. Tur atlayanlar adını çeyrek finale yazdıracak.
Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde final maçı bu yıl 29 Mayıs çarşamba günü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak.