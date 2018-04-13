Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri

Avrupa futbolunun kulüpler bazında iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final kuraları çekildi.

FİNAL LYON'DA OYNANACAK

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde, İngiltere temsilcisi Arsenal ile İspanya ekibi Atletico Madrid eşleşti. İlk maç, İngiltere'de oynanacak.

Diğer yarı final eşleşmesinde ise Fransa'nın Olympique Marsilya takımı, Avusturya temsilcisi Salzburg'u ilk maçta konuk edecek.

Yarı finalde ilk maçlar 26 Nisan'da, rövanşları ise 3 Mayıs'ta yapılacak. UEFA Avrupa Ligi'nin final maçı 16 Mayıs'ta Fransa'nın Lyon kentinde oynanacak. Marsilya - Salzburg maçının galibi Lyon'da oynanacak final maçında formalite gereği ev sahibi olacak.

İKİ FAVORİ YARI FİNALDE EŞLEŞTİ

Son 4'e kalan takımlardan Arsenal ve Atletico Madrid diğer 2 takıma göre kupayı kazanmaya daha yakın ekipler. Şampiyonlar Ligi'nde görmeye alışık olduğumuz Avrupa'nın dev takımları Avrupa Ligi'nde finale 1 adım kala birbirlerine rakip oldular.

Zorlu yarı finalde tur atlayan takım, Marsilya-Salzburg eşleşmesinden gelecek ekiple kupayı kazanmak için mücadele edecek. Avrupa Ligi, kazanan takımın direkt Şampiyonlar Ligi'nde katılacak olmasından dolayı son derece önemli.