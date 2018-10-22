Avrupa Ligi'ndeki ekiplerimizin maçlarına atanan hakemler

UEFA'nın internet sitesinde yer alan habere göre, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor'un mücadelelerini yönetecek hakemler açıklandı.

Bu sezon ilk kez Avrupa kupalarına katılan Akhisarspor'un İspanya'da Sevilla'ya konuk olacağı maçı İskoç hakem Kevin Clancy yönetecek.

Beşiktaş'ın sahasında Belçika ekibi Genk'le oynayancağı maçta ise Daniel Stefanski düdük çalacak.

Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise bir başka Belçika takımı olan Anderlecht deplasmanına çıkacak. Mücadenin hakemi ise Bulgar Futbol Federasyonu'ndan Georgi Kabakov.