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Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin hakemleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Başakşehir'in Möchengladbach karşılaşmasını Stuart Attwell, Beşiktaş'ın Wolverhampton maçını Harald Lechner ve T.Spor'un Basel ile oynayacağı mücadeleyi Marco di Bello yönetecek.

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UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin perşembe günü oynayacağı gruptaki ikinci maçların hakemleri belli oldu..

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu 2. haftasında sahasında Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımıyla yapacağı maçı İngiliz hakem Stuart Attwell yönetecek.

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında sahasında İngiliz temsilcisi Wolverhampton ile oynayacağı karşılaşmada Avusturyalı hakem Harald Lechner düdük çalacak. Öte yandan Trabzonspor'un C Grubu ikinci maçında İsviçre ekibi Basel'i konuk edeceği mücadelede İtalyan hakem Marco di Bello görev alacak.

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